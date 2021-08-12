Несколько туристических маршрутов закрыли в Прибайкальском нацпарке из-за пожаров

В случае возникновения пожара люди, не имеющие водного транспорта, рискуют оказаться в ловушке, сообщили SIA.RU в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Выдача разрешений приостановлена в Береговом (на участке п. Бугульдейка – Большая Марта – д. Петрова) и Еланцинском лесничествах, посетителей не пропускают также на территорию Онгурёнского лесничества.

Причина, по которой на заседании оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» было принято это решение, – высокий (4) и чрезвычайный (5) классы пожарной опасности из-за установившихся на местности погодных условий (высокие температуры воздуха, отсутствие осадков, задымлённость).

В настоящее время на территориях лесничеств «Островное» (о. Ольхон), «Онгурёнское» и «Берег бурых медведей» действует особый противопожарный режим. Он введён до момента стабилизации метеорологической ситуации и снижения класса пожарной опасности.