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Коронавирусом заболели 404 жителя Иркутской области
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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12августа
2021Цены на туристические путевки в Иркутской области выросли на 10% из-за коронавирусаСтоимость проживания в гостиницах также увеличилась.
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12августа
2021Более четырех тысяч школьников трудоустроили в Иркутской области с начала летаКампания летней занятости несовершеннолетних стартовала с 1 июня.
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11августа
2021ВОЗ планирует одобрить «Спутник V» к середине сентябряРанее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в сентябре или октябре.
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11августа
2021Иркутские врачи поедут в «коммунарку», чтобы перенять опыт столичных коллегА губернатор Игорь Кобзев и главврач ковидного госпиталя Денис Проценко проведут совместный прямой эфир в социальных сетях.
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11августа
2021Проценко посетил Иркутскую областную клиническую больницуГлавный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился опытом и дал рекомендации по реабилитации после коронавируса.
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