Коронавирусом заболели 404 жителя Иркутской области

Общее число больных на 12 августа составляет 90,6 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 255 людей, скончались от инфекции – 27. В больницах области находятся 15 тыс. людей.