Клиенты ВТБ в 1,5 раза нарастили траты в детских магазинах после получения «школьных» выплат

На первой неделе после старта государственных выплат на подготовку детей к школе клиенты ВТБ увеличили траты в магазинах детских товаров в 1,5 раза. Наибольший рост пришелся на покупки одежды и обуви, канцелярских и школьных принадлежностей, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Выплаты 10 тысяч рублей со стороны государства на подготовку детей к школе начались 2 августа, в них принимают участие крупнейшие российские банки. ВТБ со своей стороны добавляет к этой сумме 10% бонусами и предлагает бесплатное онкострахование для детей.

В течение первой недели после зачислений «школьных» выплат родители активно воспользовались ими для закупки необходимых товаров к новому учебному году. Прирост POS-оборота по картам ВТБ составил 48%, при этом в Москве рост трат составил 21%, а в регионах – 65%.

Средний чек за одну транзакцию в Москве составил около 3 тысяч рублей, в регионах – 2,6 тысячи рублей.

Наибольший рост оборотов зафиксирован в магазинах одежды и обуви (рост до 95% у отдельных розничных компаний) и детской литературы (до 95%).

«Наши клиенты активно пользуются полученными социальными выплатами для подготовки своих детей к новому учебному году. Даже несмотря на сезон летних отпусков мы видим рост трат по основным категориям школьных товаров как в столице, так и в регионах. Ожидаем, что к концу августа этот тренд только усилится. Дополнительным стимулом являются и бонусы, предлагаемые банками своим клиентам. У родителей есть возможность воспользоваться ими непосредственно на сайте программы лояльности и совершить все покупки в один клик, не выходя из дома», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

Клиенты ВТБ смогут дополнительно получить 10% от суммы государственной выплаты, если в качестве карты для зачисления пособия на сайте Госуслуг указывают счет своей карты. Для этого клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения школьной выплаты 1 000 бонусов за каждого ребенка начислятся на бонусный счет родителя.

За первую неделю размер бонусных начислений в рамках «школьных» выплат для клиентов ВТБ превысил 550 млн бонусов. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы.

Оформить заявление для получения единовременной выплаты на ребёнка школьного возраста можно на портале Госуслуг до 31 октября 2021 г.