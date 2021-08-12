Ситуация с уровнем воды в Байкале неутешительная – Росводресурсы

Уровень воды в озере на два сантиметра превышает норму. Изменений в лучшую сторону пока не предвидится, сообщает SIA.RU со ссылкой на страницу губернатора Игоря Кобзева в Инстаграм.

В связи с этим Росводресурсы приняли решение повысить сброс на Иркутской ГЭС, как было до 8 августа.

«Сброс увеличится до 3300 кубометров в секунду. Разумеется, мы со своей стороны будем постоянно контролировать ситуацию. Особое внимание – садоводствам, которые находятся в нижнем бьефе ГЭС. В ближайшие дни, по данным иркутского управления по гидрометеорологии, уровни рек будут колебаться, но до критических отметок не дойдут», – сказал начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

Напомним, высокая водность в бассейне Байкала сохраняется с мая. Поэтапно увеличивать сбросы через Иркутскую ГЭС начали с конца июня. Для пропуска пика паводка на реке Иркут, а также чтобы избежать новых подтоплений жилых построек в нижнем бьефе плотины, сбросные расходы Иркутской ГЭС с 8 августа снизили до 3100 м³/сек.