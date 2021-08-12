Переехать в другой город ради высокооплачиваемой работы готовы 82% россиян

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, готовы ли жители России переезжать в другие города страны и мира ради более высокооплачиваемой работы, и какую зарплату они рассчитывают там получать.

82% респондентов отметили готовность покинуть город проживания ради более высокой зарплаты.

Самую высокую зарплату можно получать в Москве – так ответили 61% опрошенных жителей России. Еще 12% респондентов отметили Санкт-Петербург. По 2% участников исследования рассказали, что могли бы получать наивысший доход в Сочи, Краснодаре или Владивостоке. Еще по 1% респондентов отметили Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали зарубежные города или города севера России (Мурманск, Магадан, Анадырь и др.).