Ученые обнаружили 22-километровое загрязнение воды Байкала лакокрасочной продукцией

Специалисты Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук сообщили на официальном сайте, что накануне по запросу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры провели проверку воды озера Байкал в Иркутской области на участке побережья от Хужирского пляжа до бухты Песчанка в районе острова Ольхон.

Фото ЛИН СО РАН

«На основании полученных данных, заверенных разными аналитическими методами, можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией», – говорится в сообщении.

Фото ЛИН СО РАН

Кроме того, на Байкале обнаружены загрязнения фекалиями. В частности, в районах Песчанки содержание колиформных бактерий превышено в 1,5 раза, термотолерантных колиформных бактерий – в 15 раз, энтерококков – в 32 раза; в заливе Улан-Хушинский содержание термотолерантных колиформных бактерий превышено в 3 раза, энтерококков – в 2,5 раза.