Цены на туристические путевки в Иркутской области выросли на 10% из-за коронавируса

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина сообщила, что из-за ограничений в период распространения коронавируса в регионе на 10% увеличились цены на путевки и проживание в гостиницах, пишет «Областная».

«В Иркутской области в отличие от ряда других российских регионов, которые популярны среди туристов, рост цен был не очень высоким. Зимой произошел первый скачок – порядка 6–8%. Сейчас мы наблюдаем тоже увеличение стоимости турпутевок и проживания – в пределах 10%», – отметила Сливина.

По словам главы ведомства, представители турбизнеса объясняют повышение цен подорожанием услуг и работой в условиях ограничений из-за ковида. Гостиницы – дополнительными затратами на обеспечение санитарной безопасности объектов.

При этом поступает много жалоб на несоответствие цены и качества предоставляемых услуг, в большинстве случаев, от россиян, которые, сравнивая стоимость отдыха в других странах, остаются недовольными местными расценками.