ИНК 20-22 октября проведет VI научно-техническую конференцию в Иркутске

«Иркутская нефтяная компания» проведет VI научно-техническую конференцию (НТК). Мероприятие направлено на поиск инноваций в нефтегазовой отрасли. В нем примут участие сотрудники ИНК и студенты российских вузов, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

В 2021 году событие пройдет в онлайн-формате, главная тема выступлений – «Устойчивое развитие». Кроме работников группы компаний ИНК к участию приглашены студенты ИРНИТУ, ИГУ, университетов Казани, Уфы, Томска, Тюмени, Мирного (Саха Якутия). Кроме того, на НТК выступят ведущие эксперты, которые поделятся передовым опытом.

Участники презентуют инновационные идеи по 7 секциям, соответствующим основным этапам производственно-технологического цикла. Это бурение и капремонт скважин, геология и разработка, проектирование и обустройство, эксплуатация месторождений, индустрия 4.0, управление и обеспечение ресурсами, охрана, безопасность и окружающая среда. Кроме того, студенты и аспиранты представят работы в секции «Переработка газа и газохимия». Лучших определит экспертный состав жюри.

Научно-техническая конференция проходит в Иркутской нефтяной компании с 2016 года. За пять лет были презентованы около 300 работ, 114 уже внедрены или реализуются в настоящее время. Некоторые представленные идеи стали отдельными направлениями деятельности в ИНК. По вопросам участия в конференции обращаться к главному специалисту ООО «ИНК» Марине Мелякиной – melyakina_mv@irkutskoil.ru.