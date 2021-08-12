Иркутск вошел в список городов РФ, где за год сильнее всего выросли цены на аренду комнат

Федеральный портал «Мир квартир» провел исследование стоимости аренды комнат в России и составил список городов, где цены на эти услуги с августа 2020 года по текущий месяц выросли больше всего, – в него вошел Иркутск.

За год в столице Приангарья цены на аренду комнат выросли на 19,7%. Самый же ощутимый рост в России отмечен в Севастополе – 25,1% и Новосибирске – 20,4%. В пятерке лидеров также Мурманск и Сочи – 17,9% и 17,4% соответственно.

Всего за год цены на аренду комнат выросли в 61 городе России.

Снять же комнату дешевле, чем в августе 2020-го, можно в девяти крупных городах страны. Самые значительные снижения стоимости отмечены в Орле – на 8,5%, Владивостоке – 7,7%, Пензе – 6,6%, Хабаровске – 4,6% и Ставрополе – 3,6%.