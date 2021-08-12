Самолет Минобороны за сутки локализовал шесть очагов лесных пожаров в Иркутской области

Центральный военный округ сообщил, что самолет Минобороны РФ Ил-76 локализовал за сутки шесть очагов лесных пожаров общей площадью более 19 тысяч га в Катангском и Киренском районах Иркутской области, пишет ТАСС.

«Ил-76 локализовал шесть очагов возгораний общей площадью более 19 тысяч га в Катангском и Киренском районах. Самолет Ил-76 совершил два самолетовылета и сбросил на очаги возгораний более 80 тонн воды. Наземные силы произвели пролив и опашку более 20 км периметра очага возгорания», – говорится в сообщении.

На 12 августа, по данным «Авиалесохраны» в Приангарье горят 122,4 тысячи га леса. тушении задействовано более 300 военнослужащих, два военно-транспортных самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8 ЦВО, оборудованные водосливными устройствами.