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Застройщиков планируют обязать строить школы, сады и инфраструктуру

Депутат Госдумы предлагает на федеральном уровне обязать застройщиков при возведении жилых домов строить также школы, детские сады, объекты транспортной и социальной инфраструктуры, сообщает РИА Новости. 

По словам парламентария, на сегодняшний день вопрос об обязанности застройщиков возводить социальную и транспортную инфраструктуру не урегулирован на федеральном уровне, закон же закрепит эту норму.

Депутат отметил, что такая законодательная норма позволит не только снабжать новые жилые районы необходимой инфраструктурой, но и исключить коррупцию чиновников, которые «играют» на том, что освобождают застройщиков от строительства дополнительный объектов.

«Законом будет четко прописано, что если ты строишь жилой дом или квартал, изволь построить сколько-нибудь детских садов или поликлиник. То, на чем нерадивые чиновники «играют», освобождая от социальной инфраструктуры, это все затягивается, а потом ничего не строится», – добавил депутат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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