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Банк Уралсиб увеличил прибыль в 6 раз до 9,4 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2021 года прибыль составила 9,4 млрд рублей, что почти в 6 раз выше показателя 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. При этом чистые процентные доходы выросли на 1,0 млрд руб. (на 10,4%) и составили 10,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы выросли на 1,0 млрд руб. (на 27,3%) и составили 4,5 млрд руб.

Активы банка выросли с начала года с 508,3 млрд рублей до 526,1 млрд рублей. Собственные средства (капитал) банка увеличились с 58,9 млрд рублей до 63,1 млрд рублей. Все нормативы выполняются с запасом.

Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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