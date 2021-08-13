ПСБ финансирует крупнейшего поставщика электроэнергии в Чувашии

ПСБ открыл АО «Чувашская энергосбытовая компания» кредитный лимит в размере 1,2 млрд рублей на пополнение оборотных средств предприятия и поддержание его текущей деятельности. Срок финансирования – до конца 2025 года.

«Чувашская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Чувашской Республики. ПСБ активно сотрудничает с регионом в части финансирования инвестиционных программ развития предпринимательства и системы кредитования физических лиц и предприятий на территории республики, в том числе в рамках льготного ипотечного кредитования. Банк также участвует в государственных программах Чувашии по поддержке малого и среднего бизнеса и способствует реализации социально-значимых проектов Чуваши, одним из важнейших является строительство ПСБ Центра уличного баскетбола в Чебоксарах.

Председатель ПСБ Петр Фрадков является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.