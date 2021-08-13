Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 1 полугодия 2021 года увеличилась в 9 раз до 13,1 млрд рублей

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2021 года.

«Поступательное развитие Группы Россельхозбанка в первом полугодии 2021 года было обеспечено ростом кредитного портфеля юридических и физических лиц, прежде всего в приоритетном для Банка сегменте АПК. Это позволило увеличить по сравнению с первым полугодием прошлого года доходы от процентных и комиссионных операций, повысить финансовый результат и улучшить показатели операционной эффективности, в том числе рентабельность капитала и активов», - прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 1 полугодие 2021 года увеличился на 2% (+57,6 млрд рублей) и составил 3,028 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос с начала 2021 года на 1% (+12,8 млрд рублей) до 2,420 трлн рублей, физических лиц - на 8% (+44,7 млрд рублей) до 608 млрд рублей.

Активы Группы за 1 полугодие увеличились на 57,6 млрд рублей (+1,5%) и на конец июня 2021 года составили 3,877 трлн рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за 6 месяцев текущего года выросли на 153 млрд рублей (+5,3%) и составили 3,015 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 73 млрд рублей (+4,8%) и составили 1,593 трлн рублей, депозиты и остатки средств на счетах физических лиц выросли на 80 млрд рублей (+5,9%) до 1,422 трлн рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 82,8%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 июня 2021 составило 100,4%.

Чистый процентный доход за 1 полугодие 2021 года составил 43,6 млрд рублей, что на 12,6% выше показателя за аналогичный период 2020 года (38,7 млрд рублей). Чистый комиссионный доход был увеличен на 79% и составил 16,2 млрд рублей против 9,0 млрд рублей в 1 полугодии 2020 года.

Чистая процентная маржа Группы в 1 полугодии 2021 года составила 2,4%. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 30 июня 2021 года 57%.

Чистая прибыль Группы по итогам 1 полугодия 2021 года составила 13,1 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

Собственный капитал Группы (по МСФО) на 30 июня 2021 года составил 237,7 млрд рублей. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.07.2021 составил 13,8%.