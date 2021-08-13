Акцент на образование: Россельхозбанк представил стратегию развития Своего Фермерства-2025

12 августа на Дне поля в Екатеринбурге Россельхозбанк представил стратегию развития первой цифровой экосистемы для аграриев Своё Фермерство до 2025 года. Центральное место займёт широкомасштабная подготовка квалифицированных кадров для АПК на базе проекта «Обучение».

Запуск сервиса «Обучение» намечен на 2022 год.

Он станет «окном» в мир АПК и позволит любому пользователю с помощью тестов оценить востребованность профессий, уровень зарплат, требования к знаниям. «Обучение» поможет понять, какие знания и навыки нужны для успешной работы в сельском хозяйстве, и предоставит доступ к учебным курсам, расскажет о баллах, нужных дня поступления в аграрные вузы.

«Главный двигатель прогресса в сельском хозяйстве – это образованные, интеллектуально развитие специалисты. Банк помогает студентам 54 аграрных вузов, 1 сентября откроет третью волну обучения в «Школе фермера», готовит сельхозатташе на базе МГИМО, развивает первый специализированнй сервис вакансий в АПК. Следующий шаг – охватить ещё более широкую аудиторию и «вести» будущих аграриев со школьной скамьи. Раздел «Обучение» позволит старшеклассникам пройти профориентацию и увидеть своё возможное будущее в агросекторе на несколько лет вперёд. В результате людям будет легче устроиться на работу, а сельское хозяйство будет пополняться сознательно выбравшими эту сферу профессионалами», – сказала заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

Будучи в первую очередь ориентированным на молодёжь, сервис будет полезен и людям, которые хотят перезапустить карьеру и перейти в АПК. По оценке банка, потенциальная аудитория сервиса в начале его работы – от 4 до 10 млн человек.

Другим вектором стратегии развития Своего Фермерства до 2025 года станет постоянный «апгрейд» и масштабирование уже запущенных сервисов. В 2025 году Своё Фермерство должно сохранить лидерство как крупнейший маркетплейс в области АПК и цифровых сервисов для микробизнеса в частности, упрочить место в первой тройке платформ по поиску работы в агросекторе.

Любовь Любаева также рассказала о темпах развития Своего Фермерства, запущенного год назад:

число поставщиков выросло в 46 раз со 130 до 6 000;

число клиентов выросло в 43 раза с 3 000 до 130 000;

число товаров выросло в 100 раз с 5 000 до 500 000.

Что такое Своё Фермерство? Это первая цифровая экосистема для агробизнеса. Её главная цель – помочь фермерам в производстве сельскохозяйственной продукции за счёт агротехнологий, подбора персонала и расширения каналов сбыта. По оценке РСХБ, внедрение агротехнологий в хозяйство фермера в среднем позволяет повысить эффективность бизнеса от 15 до 50%, а в перспективе двух лет позволит увеличить его выручку на 30%.

Из чего состоит Своё Фермерство? Главными разделами экосистемы являются B2B-маркетплейс, где можно купить семена, удобрения, сельскохозяйственную технику и т.д., B2C-маркетплейс Своё Родное, на котором фермеры предлагают продукцию, и B2C-маркетплейс Своё За городом для заказа агротуров.