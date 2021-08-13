В Боханском районе построят школу за 571 млн рублей

На территории села Тихоновка Боханского района Иркутской области планируют построить новую школу за 571 млн рублей, заказчиком работ выступает отдел капитального строительства администрации муниципального образования. Строительство объекта должно быть завершено в октябре 2024 года, сообщает RosTender.info.

– Согласно документации тендера, планируется постройка школы среднего (полного) общего образования на 250 мест. Генеральный план предусматривает устройство спортивного ядра, которое включает в себя: поле для футбола; беговые дорожки (4 шт); сектор для прыжков в длину; баскетбольную и волейбольную площадки; площадку для установки гимнастического оборудования. Так же предусмотрена зона отдыха с площадками для организации подвижных игр обучающихся, посещающих группы продленного дня, тихого отдыха, учебная площадка по изучению правил дорожного движения для учащихся начальной школы, – говорится в сообщени.

Заявки на участие принимаются до 20 августа. Источниками финансирования являются бюджет Иркутской области, государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, бюджет муниципального образования «Боханский район».