Антирекорд по числу сделок с новостройками за последние 8 лет установлен в Иркутской области

Переход на новые правила строительства жилья, связанный с ведением счетов эскроу, привел к антирекордам на рынке новостроек. В июле 2021 года в Иркутской области зарегистрировало 339 договоров долевого участия (ДДУ). Это самый низкий показатель июля за последние 8 лет. Прошлый июльский антирекорд приходился на 2020 год, когда в регионе было оформлено 427 ДДУ, сообщает Росреестр.

По сравнению с июнем 2021 года в прошлом месяце число зарегистрированных договоров долевого участия сократилось вдвое. Наибольшее падение ДДУ (-60%) приходится на Иркутск. Так, в июле 2021 года жителями областного центра оформлено 223 договора долевого участия, что также является самым низким июльским показателем в период с 2014 по 2021 года.

В Иркутском районе число ДДУ уменьшилось на треть (-31%). В прошлом месяце на территории муниципального образования оформлено 77 договоров долевого участия. Точно такое же число ДДУ зарегистрировано в Иркутском районе в июле прошлого года и является самым низким за последние 5 лет.

«За исключением, пожалуй, 2018 - 2019 годов, последние 8 лет количество договоров долевого участия постепенно снижается. Это может быть связано с «отшлифовкой» законодательства – государство стремится защитить дольщиков, появляются новые требования к застройщикам. Из последних значимых изменений – введение эскроу счетов, что как раз привело к всплеску спроса на ДДУ в 2018-19 годах», - заявляет руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 3302 договора долевого участия, из них 2426 ДДУ в Иркутске и 783 ДДУ в Иркутском районе. При этом 60% договоров долевого участия оформлено с применением эскроу-счетов. В аналогичном периоде прошлого года доля ДДУ с эскроу составляла 32%.