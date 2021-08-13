МТС увеличила скорость интернета на месторождениях Иркутской области

На севере Иркутской области за тысячу с лишним километров от «большой земли» месяцами работают и живут на вахте более десяти тысяч сотрудников добывающих компаний.

«Сами понимаете, какое значение для них имеет Связь с родными и близкими людьми. Поэтому МТС «разогнала» интернет на Ярактинском нефтегазовом месторождении в Катангском районе и на золотодобывающем «Вернинском» ГОКе в Бодайбинском. Горжусь нашими технарями, которые несмотря на труднодоступность территории, сделали всю работу», – пишет директор компании в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

Каналы связи модернизированы девятью базовыми станциями 4G. Это помогло увеличить скорость интернета в два раза. Теперь сотрудники предприятий смогут на высоких скоростях и в отличном качестве смотреть онлайн концерты и фильмы, обмениваться тяжелым контентом в мессенджерах, а главное – знать, как дела дома.