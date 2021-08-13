Итоги конкурса «Вакцинация – это жизнь!» подвели в Иркутске

Номера счастливых выигравших билетов можно узнать на сайте irk.kp.ru и в пятничных номерах газеты «Комсомольская правда», сообщили SIA.RU в мэрии.

Обладателей уже нашли такие подарки, как блютуз-наушники, пульсоксиметр, тонометр, портативный аккумулятор, сертификат на 3 тысячи рублей на продукты от МУП «Комбината питания» и комплект книг.

Следующие розыгрыши состоятся 19 и 26 августа, 2 и 9 сентября. В последний день розыгрыша определится обладатель суперподарка – нового автомобиля Lada Granta.

Напомним, чтобы стать участником розыгрыша призов, необходимо вырезать из газеты «Комсомольская правда» или городского еженедельника «Иркутск» специальный билет, заполнить обе его части, согласиться на обработку персональных данных и приложить к нему QR-код о вакцинации.