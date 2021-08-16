«Основная задача была создать комфортную жизнь» – руководители проекта о ЖК «Сибиряков» (видео)

«Построив ЖК «Сибиряков», мы завершим строительство в Лисихе», – говорят директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова и соучредитель проекта Иван Готовский. В видеоитервью они рассказали, какие идеи и принципы заложены в жилой комплекс бизнес-класса в Лисихе, как он получил имя Сибирякова, что делается, чтобы здесь появились новые детские сады и школа, и почему «Сибиряков» – это последняя крупная стройка в микрорайоне.





Полную версию интервью с создателями проекта читайте в Газете Дело по ссылке «Город» бизнес-класса. Каким будет ЖК «Сибиряков» в Нижней Лисихе.

В районе Нижней Лисихи, рядом с набережной Ангары, строится жилой комплекс бизнес-класса «Сибиряков». Компания «Флагман» намерена переосмыслить некогда промышленную территорию и создать к концу 2025 года полноценный «город в городе». С какими «болями» района приходится иметь дело? К чему обязывает имя известного мецената в названии проекта? Из каких деталей складывается бизнес-класс? Директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова и соучредитель проекта Иван Готовский ответили на вопросы Газеты Дело.