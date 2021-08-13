Вышла в свет Газета Дело за август

Главная тема нового выпуска – развитие жилищного строительства в Иркутской области. Куда в целом движется строительная отрасль в регионе? Как строители меняют столицу Восточной Сибири и жизнь горожан? Как меняются сами, отвечая на вызовы нового времени? Ответы на эти и многие другие вопросы – в нашем спецвыпуске, посвящённом Дню строителя. Кроме этого, в свежем номере Газеты Дело вы узнаете о новых возможностях транспортно-логистического бизнеса, о перспективах торговли на маркетплейсах, о переменах в управлении крупных российских компании и банковском обслуживании, а также о новых трендах в туризме, финансах и загородном жилье.

«Город» бизнес-класса. Каким будет ЖК «Сибиряков» в Нижней Лисихе В районе Нижней Лисихи, рядом с набережной Ангары, строится жилой комплекс бизнес-класса «Сибиряков». Компания «Флагман» намерена переосмыслить некогда промышленную территорию и создать к концу 2025 года полноценный «город в городе». С какими «болями» района приходится иметь дело? К чему обязывает имя известного мецената в названии проекта? Из каких деталей складывается бизнес-класс? Директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова и соучредитель проекта Иван Готовский ответили на вопросы Газеты Дело.

Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа Его главными темами станут инвестиции в региональные проекты и масштабирование бизнеса, развитие цифровой экономики и проблемы легализации майнинга, а также новые вызовы для бизнеса в лесной сфере.

Доверяй, но проверяй. Пять шагов для выбора надежного брокера Все больше россиян приходят на фондовый рынок – число частных инвесторов на Московской бирже в июле 2021 года превысило 13 млн человек. Однако рост интереса к ценным бумагам приходится на руку мошенникам, которые заманивают доверчивых граждан, обещая им высокую прибыль и отсутствие риска. Директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко считает не лишним в очередной раз напомнить нашим читателям, как отличить настоящего брокера от мошенников и не отнести свои деньги в финансовую пирамиду.

Майнинг по-иркутски. Михаил Орлов, ООО «М.Е.Т.А.», – о нюансах криптобизнеса Иркутск неспроста называют столицей майнинга: благодаря дешевой электроэнергии желающие заработать на производстве криптовалют съезжаются в регион со всего мира. Спрос рождает предложение. Несмотря на то, что майнинговая деятельность не регламентирована законодательством, крупные криптофермы растут как грибы, и вот-вот на рынке появятся продукты, предназначенные для массовых клиентов. Герой нашей рубрики «Стартап» Михаил Орлов имеет богатый опыт в майнинге. Он рассказал Газете Дело о том, с чем сталкиваются начинающие майнеры и что делать, чтобы получить нужный результат.

Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы За последние годы строительная отрасль столкнулась со многими вызовами - законодательными, экономическими, эпидемическими. Среди них и переход строителей на проектное финансирование, и пандемия и резкий рост цен на стройматериалы. Как с ними справлялись региональные застройщики? Чему научились? Какие выводы сделали? Своим опытом работы в новых условиях участники рынка поделились с Газетой Дело.

Эволюция в сторону качества. Николай Кузаков, «Горстрой» – о том, как изменился продукт на рынке жилья Начав с одного маленького жилого комплекса «Чудный» в 2008 году, компания «Горстрой» за тринадцать лет стала одним из значимых застройщиков Иркутска. Руководитель ГК «Горстрой» Николай Кузаков рассказал Газете Дело о том, как компания развивалась вместе с рынком жилищного строительства и как трансформировались представления застройщиков и покупателей о понятиях комфортного и качественного жилья.

«Саянскгазобетон»: такого спроса не было уже давно Артём Минеев, исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» называет 2021 год интересным для строительной отрасли – в связи с тем, что он неожиданно «выстрелил» высоким спросом на все стройматериалы: от бруса до газобетона.

«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах Будущее рынка не за слияниями-поглощениями, а за кооперацией, уверен основатель одной из старейших строительных компаний региона «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв. Зачем компания строит новые объекты в партнерстве со вчерашними конкурентами? Какие правила сегодня диктуют покупатели жилья? Что перспективнее – девелопмент или подряды? И почему душевная радость – не менее важный результат работы застройщика, чем прибыль? Об этом – в нашем интервью.

5 слагаемых энергоэффективного дома. Как жить за городом экологично, комфортно и без лишних трат Уже почти год покупателям домов в поселке «Патроны Парк» на Байкальском тракте доступен пакет «Энергоэффективный дом». Продукт, который включает передовые технические и инженерные решения, позволяющие минимизировать затраты на эксплуатацию дома и сделать проживание комфортным и экологичным, пришелся покупателям по душе: заключено около 20 договоров, в трех домах работа уже завершена. Виктор Антипенко, руководитель Meta_Estate_Engineering (входит в коммерческое партнерство Meta_Estate), и Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», рассказали Газете Дело о пяти слагаемых энергоэффективного дома.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк В конце июля микрорайон Хрустальный Парк на Байкальском тракте в рамках рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Глава Минстроя высоко оценил проект комплексного освоения территории и обсудил с девелоперами перспективы государственно-частного партнерства.

Недвижимость Иркутска: какие рекорды ставит региональный рынок? В июне 2021 года российские девелоперы запустили строительство 5,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах – рекордный месячный объем за последние два года. Об этом говорится в отчете, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ. Иркутская область не отстаёт от общероссийских трендов и тоже бьёт рекорды по многим показателям, характеризующим состояние строительной отрасли в регионе. Подробную информацию, что изменилось в 2020-2021 годах – в обзоре портала REALTY.IRK.RU

«Заезжай и живи». Сергей Никитин о концепции развития микрорайона Юго-Западный Компания «ВостСибСтрой» в этом году вновь вышла на рынок жилья Иркутска с проектом микрорайона Юго-Западный. 24 июля на стройплощадке заложили символический камень в связи с началом строительства второй серии девятиэтажных домов эконом-класса. Почему именно эконом, в то время как на рынке – устойчивый тренд на жильё комфорт-класса? За счёт чего удаётся разумно снижать себестоимость при растущих ценах? Зачем компания сделала ставку на технологию каркасного домостроения, а не на монолит? На эти и многие другие вопросы Газете Дело ответил руководитель проекта «Юго-Западный» Сергей Никитин.

Корпорация МСП поблагодарила ТПП Восточной Сибири за эффективную работу с бизнесом За значительный вклад в развитие бизнес-среды, освещение и популяризацию предпринимательства в Иркутской области награждены президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь и председатель комитета по туризму, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при ТПП ВС Марина Григорьева.

ИНК построит новый жилой микрорайон в Усть-Куте для 3 тысяч человек Иркутская нефтяная компания утвердила концепцию нового микрорайона, разработанную архитекторами из Иркутска и Санкт-Петербурга. Строительство жилого района с развитой инфраструктурой позволит обеспечить комфортные условия проживания для работников Иркутского завода полимеров.

«Туризмом на Байкале интересуются все – от Казакевича до Дерипаски» В сфере туризма сложилась уникальная ситуация, которая, по мнению экспертов, дает инвесторам особый шанс: на рынке идет «передел», он активно меняется, а весь мир и Россия вынуждены смотреть в сторону так называемой ESG-повестки. Байкал здесь имеет колоссальное значение. О проблемах и возможностях, о том, что нужно сделать, чтобы индустрия развивалась, рассказали участники VII Байкальского саммита РГУД.

13 вопросов о работе с маркетплейсами Как бизнесу вывести свой товар на российские и международные маркетплейсы? Как избежать ошибок на этом пути? Какие плюсы и минусы есть в работе на электронной торговой площадке? Как понять, будет ли твоя продукция пользоваться спросом? Предпринимателям, которые стремятся из офлайна в онлайн, но не знают алгоритм действий, ответы на эти вопросы помогли найти региональный центр «Мой бизнес» и центр поддержки экспорта. На организованной ими онлайн-коференции «Зелёный коридор развития» для производственников Иркутской области опытом работы с маркетплейсами поделились федеральные эксперты.

РУСАЛ презентовал губернатору Иркутской области проект перестройки БрАЗа и ИркАЗа Алюминиевые заводы Иркутской области ждет глобальное экологическое преображение. Это часть масштабной перестройки четырех алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири. Она стартует уже в этом году и, по плану, завершится в 2028-м. Вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных презентовала проект губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Проект сложный и по масштабам беспрецедентный, в свое время его инициировал основатель компании Олег Дерипаска.

Александр Абрамкин: «Сбер всё время меняется сам, меняет нас, меняет страну» Новейшие цифровые технологии и ESG-стратегия в организации пространства и функционала, классические банковские продукты и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера, безбарьерное пространство и «свободное» общение с сотрудниками – всё это офис Сбера нового формата, который открылся в Иркутске на ул. Трилиссера, 57а. Деньги в банкомате здесь можно снять «лицом» - без карты и смартфона, услуги оплатить через кэш-кассира, поговорить с менеджером за чашкой кофе, а ещё – оформить полис ОСАГО, отправить и получить посылку, протестировать и заказать умные Сбердевайсы и сдать на переработку батарейки.

Из Москвы в Сибирь: En+ построит головной офис в Иркутске En+ Group стала одной из первых крупных российских компаний, которая решила перевести штаб-квартиру из Москвы в Сибирь, где сосредоточены основные активы группы. Строительство головного офиса в центре Иркутска уже началось. Как сообщили порталу SIA.RU в пресс-службе компании, к текущему моменту на объекте завершена заливка фундамента, а само здание должно быть сдано во втором квартале 2022 года.

«Слата» сообщила о причинах вхождения в «Восточный Союз» Консолидация сетей позволит альянсу рассчитывать на более выгодные условия на рынке, что в конечном счете влияет на стоимость продуктовой корзины.

Студенческие отряды участвуют в строительстве Иркутского завода полимеров Иркутская нефтяная компания впервые решила привлечь студенческие трудовые отряды для работы на своих объектах.

En+ Group развивает проекты запуска электрозаправочных станций В сентябре к празднованию Дня города Иркутска компания планирует открыть ещё несколько электрозаправок в Иркутске и области.