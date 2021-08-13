Культурная акция «Северный десант» состоится 20-29 августа при поддержке ИНК

«Иркутская нефтяная компания» поддержит проведение культурной акции «Северный десант», которая пройдет с 20 по 29 августа. Жители Иркутска и северных территорий области встретятся с известными актерами, увидят фестивальные фильмы и фотовыставку, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Впервые к акции присоединится Качугский район. В 2021 году «Северный десант» посвящен Году Байкала, 20-летию ИНК – генерального партнера проекта, 95-летию Усть-Кутского района и 390-летию Усть-Кута.

В этом году участие примут актриса и певица Татьяна Абрамова, актер, телеведущий Денис Матросов, заслуженные артисты России Игорь Ливанов и Эвклид Кюрдзидис. Фотограф и художник Гюнай Мусаева проведет для детей мастер-классы по мобильной фотографии. Гостям представят передвижную фотовыставку к 20-летию ИНК; российские фестивальные фильмы «Клятва» и «Капитан Голливуд», два киноальманаха «Счастье – это…».

Акция пройдет 20 августа в Янтале, 21 августа – в Усть-Куте, 22 августа – на Ярактинском месторождении, 23 августа – в Верхнемарково, 24 августа – в Железногорск-Илимском, 25 августа – в Нии, Звездном, 27 августа – в Иркутске, 28 августа – в Качуге. В условиях пандемии зрителям будут выдавать маски, заполняемость залов составит не более 50%.

Первая поездка «Северного десанта» была организована при поддержке ИНК в 2014 году. Тогда мероприятие приурочили к юбилею Байкало-Амурской магистрали. За прошедшие годы участниками десанта стали 20 актеров советского и российского кино.