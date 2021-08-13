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Расходы россиян в июле стали рекордными

Согласно данным исследования Romir Consumer Scan Panel, в июле 2021 года россияне сохранили уровень своих повседневных номинальных расходов (-0,2%) по сравнению с предыдущим месяцем и увеличили их на 9,1% по отношению к июлю 2020 года.

Показатель индекса стал самым высоким для июля с начала проведения замеров (195%). Самый высокий уровень номинальных расходов был зафиксирован в декабре 2020 года (216%).

Реальные расходы с поправкой на инфляцию по данным Росстата немного снизились в июле (-0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,4% по сравнению с июлем 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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