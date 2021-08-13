Названы самые сложные профессии

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье провели исследование и выяснили, какие профессии, по мнению жителей России, являются самыми сложными и почему.

Более половины опрошенных (52%) отметили, что тяжелее всех остальных профессия врача.

Дмитрий Василенко, руководитель направления обучения врачей телемедицины онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Причин, почему именно профессию врача считают самой сложной, очень много. От врача требуется владение огромным количеством важных навыков – искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации. Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной.

Кроме этого, новым универсальным языком медицины наравне с латынью стал английский. Без умения читать специализированную литературу и первоисточники у врача нет возможности ориентироваться в стремительно меняющемся мире современной медицины. Например, эпидемия коронавируса показала, как быстро могут меняться подходы к лечению, буквально в течение недель появляются новые и новые исследования, которые вносят коррективы в назначение лекарственной терапии.

Пандемия также ускорила процесс цифровизации в сфере здоровья – популярность удаленных консультаций в России начала стремительно расти в 2020 году, когда такой способ получения медицинской помощи стал одним из наиболее доступных для пациентов, и продолжается до сих пор. Этот опыт потребовал от врачей умения быстро реагировать и приспосабливаться к новым реалиям, переходить на новый формат консультаций, чтобы иметь возможность спасать больше жизней людей».

Еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%).

Трудности работы саперов выделили 30% участников исследования. 26% опрошенных жителей России считают самой сложной профессию пожарных, 24% – пилотов, а 23% – учителей.

15% респондентов отметили сложность деятельности водолазов, 13% – программистов, 12% – военных, а по 10% – химиков и инженеров. Другие профессии получили менее 10% голосов, а в варианте «Другое» 8% опрошенных чаще всего указывали, что все профессии сложные по-своему.

Уровень сложности определенных профессий больше всего зависит от высокого уровня ответственности, который возлагается на определенных специалистов – это отметили 53% опрошенных жителей России. 41% респондентов также указали на высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей сложных профессий. Еще 38% участников исследования объяснили свой выбор трудных специальностей эмоциональным накалом в процессе деятельности, а 32% опрошенных указали на высокие требования относительно квалификации и постоянного обучения.

30% опрошенных отметили тяжелые условия труда в сложных профессиях, 18% – ненормированный рабочий график, а 12% – низкую зарплату.