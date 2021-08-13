Российские родители увеличили траты на школьные товары

Для девочек на 14% до 13 360 рублей, а на мальчиков – на 2%, до 12 530 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Lamoda (есть у SIA.RU).

Родители все чаще предпочитают заниматься подготовкой детей к школе онлайн. По данным Lamoda, в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года спрос на школьные товары для мальчиков вырос на треть, а для девочек – более чем на четверть (26%).

Согласно данным Lamoda, базовый школьный комплект для девочки покупали в среднем за 13 360 рублей. Из них за повседневную одежду и обувь (рубашку, колготки, юбку, жакет и туфли) отдавали 7 130 рублей. Спортивную форму на урок физкультуры (костюм и кроссовки) покупали в среднем за 3 570 рублей. Такие школьные принадлежности, как рюкзак выбирали в среднем за 2 300 рублей, а пенал – за 360 рублей.

Школьные товары для мальчиков покупали на 830 рублей дешевле – 12 530 рублей.

Одежда и обувь для мальчика на каждый день (брюки, джемпер, рубашка, сменная обувь и ремень) родители приобретали в среднем за 5 780 рублей. Спортивная форма в школу обошлась в 3 860 рублей. Рюкзак выбирали в среднем за 2 480 рублей, а пенал – за 410 рублей.

В качестве образа для школы родители чаще всего выбирали девочкам синие жакет и юбку, белую рубашку, черные туфли и розовый рюкзак. Мальчикам чаще всего покупают синие брюки и джемпер, белую рубашку, черные ботинки и синий рюкзак. Самый популярный бренд одежды для девочек – Acoola, а обуви – Betsy. Родители мальчиков также обычно покупают одежду марки Acoola, а в обуви отдают предпочтение T.Taccardi.

Больше всего на базовые школьные комплекты в этом году потратили жители Красноярска. За набор вещей для девочки они отдавали в среднем 15 190 рублей, а для мальчиков – 13 970 рублей. А самыми экономными оказались родители из Краснодара. Они тратили на товары для девочек в среднем 10 550 рублей, а на мальчиков – 12 090 рублей.

Ранее SIA.RU сообщало о повышении расходов в 2021 году. Со 2 по 8 августа 2021 года средний чек россиянина составил 642 рубля: на 3,4% (21 рубль) выше, чем на прошлой неделе, и на 12% (69 рублей) выше, чем за этот же период в 2020 году.