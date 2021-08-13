Рост цен на элитное жилье в мире достиг в среднем 8,2% за год

Это рекорд с 2008 года.

Международная консалтинговая компания Knight Frank обновила данные (есть у SIA.RU) индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index (PGCI)1 за II квартал 2021 года. В 46 проанализированных городах средний темп роста цен составил 8,2% – рекордный показатель с 2008 года.

Рейтинг возглавил Торонто (+27,0%), в тройку лидеров вошли также азиатские города Шанхай (+21,4%) и Гуанчжоу (+19,8%). Москва переместилась с четвертого на шестое место (+17,6% за год, +6,5% за квартал). Санкт-Петербург поднялся с 36 на 12 строчку (рост цен за год составил 13,1%, за квартал – 0,6%).

Вызванный пандемией рост цен на жилье характерен для всех сегментов недвижимости – в среднем в 150 городах показатель увеличился на 7,3% за год. Однако в элитном секторе динамика стала наиболее существенной. Для сравнения средний годовой рост цен в 46 городах составил 8,2% (+4,6% в марте 2021 года; +0,9% в июне 2020 года). При этом в 13 из них показатель выражен двузначными числами по сравнению со II кварталом 2020 года, когда только в Маниле (+14,4%) наблюдалась такая динамика.

Во II квартале 2021 года Торонто лидирует в рейтинге (+27,0%), что обусловлено высоким спросом и дефицитом предложения. Несмотря на предпринятые меры по сдерживанию рынков, сразу три азиатских города попали в топ-5 PGCI: Шанхай (+21,4%), Гуанчжоу (+19,8%) и Сеул (+19,6%). Майами замыкает пятерку лидеров с показателем роста цен на 18,7%.

В I квартале 2021 года в Шэньчжэне был зафиксирован самый высокий рост цен (18,9%), однако по итогам II квартала 2021 года сразу четыре города продемонстрировали более высокие значения (Торонто, Шанхай, Гуанчжоу и Сеул). В целом стоит отметить активный рост цен в североамериканских городах, где средний показатель достиг 16% за год.

Ожидается, что государственное регулирование, повышение процентных ставок и отмена стимулирующих мер поможет в сдерживании роста цен во второй половине 2021 года. Вероятно появление дополнительных мер по охлаждению рынков недвижимости, поскольку страны заинтересованы в повышении доступности жилья.

Российские города – Москва (+17,6%) и Санкт-Петербург (+13,1%) – во II квартале 2021 года вошли в топ-15 индекса: шестое и 12 места соответственно. Годом ранее Москва находилась на четвертой строчке (+4,1%), а Санкт-Петербург – на 36 с отрицательной динамикой цен (-1,4%).