Жители СФО назвали производителей автомобилей, которые ломаются чаще всего

Аналитики «Авито. Авто» провели опрос среди жителей Сибирского Федерального округа, во время которого узнали о странах-производителях, чьи машины ломаются чаще всего. Результаты исследования есть у SIA.RU.

«65% опрошенных отметили, что чаще всего поломки случаются в автомобилях из России, 36% – из Китая. Отличаются также частотой поломок, по мнению респондентов, французские и южнокорейские автопроизводители – на них пришлось по 8% всех ответов», – говорится в сообщении.

Что касается ремонта, то 31% расходует на эти цели от 10 000 до 20 000 рублей, 27% – от 20 000 до 40 000 рублей, 13% – более 40 000 рублей ежегодно. 20% опрошенных отметили, что на ремонт приходится менее 10 000 рублей.

В исследовании «Авито. Авто» приняли участие 6,5 тысячи автовладельцев.