Туристический потенциал Качугского района необходимо использовать – Игорь Кобзев

Его планируют включить в перечень приоритетных туристических территорий и объектов, сообщили SIA.RU в администрации области.

«Здесь три значимых объекта: Шишкинские писаницы, село Анга, где расположен культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова), и Верхоленск, откуда шло освоение Сибири», – сказал Игорь Кобзев.

Шишкинские писаницы представляют собой наскальные рисунки (петроглифы) эпохи палеолита, протянувшиеся по отвесным скалам в верховьях реки Лены почти на два км. Древние художники изображали животных, людей, занятых коллективной охотой или плывущих в лодках. Шишкинские писаницы, возраст которых составляет около 15 тысяч лет, признаны памятником мировой культуры.

Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия, митрополита Московского в селе Анга включает дом-музей, церковь, инфраструктуру для приема паломников и туристов. Здесь проводятся крупные культурные и этнографические мероприятия. Центр вошел в международный проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Представители ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» рассматривают село Анга для включения в свой проект.

В XVII веке на территорию современного Качугского района пришли отряды русских землепроходцев и пашенных крестьян. В 1641 году был основан первый острог – Верхоленский, который стал одним из опорных пунктов для закрепления русских на бурятских землях. Из Верхоленска открывались кратчайшие пути от Лены к озеру Байкал и в Забайкалье, а с возникновением и укреплением Иркутска – к губернскому городу.

Поэтому Верхоленск быстро перешёл в разряд городов и стал центром уезда. До революции Верхоленский уезд служил местом поселения многих поколений ссыльных. Здесь находится объект культурного наследия регионального значения - Собор Воскресения Христова.