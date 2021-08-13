Новую школу вместо 100-летней планируют построить в Качугском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил в Качугском районе построить новую школу, в настоящее время дети обучаются в здании 100-летней давности здании, которое имеет неудовлетворительное состояние, говорится на сайте правительства.

«Капитальный ремонт исключен. Здание устарело. Руководству района необходимо совместно с региональным минстроем найти оптимальный проект новой школы для села. Такой объект – это важная составляющая того, что называется комфортным проживанием на селе. Мы понимаем, если будет работать школа, здесь останутся жить молодые семьи», – отметил глава региона.

В Харбатовской средней общеобразовательной школе сейчас обучаются 169 детей, из них более 90 учеников привозят из соседних населенных пунктов.