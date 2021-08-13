Новости

Новую школу вместо 100-летней планируют построить в Качугском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил в Качугском районе построить новую школу, в настоящее время дети обучаются в здании 100-летней давности здании, которое имеет неудовлетворительное состояние, говорится на сайте правительства.

«Капитальный ремонт исключен. Здание устарело. Руководству района необходимо совместно с региональным минстроем найти оптимальный проект новой школы для села. Такой объект – это важная составляющая того, что называется комфортным проживанием на селе. Мы понимаем, если будет работать школа, здесь останутся жить молодые семьи», – отметил глава региона.

В Харбатовской средней общеобразовательной школе сейчас обучаются 169 детей, из них более 90 учеников привозят из соседних населенных пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Большая стройка
Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы
«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании