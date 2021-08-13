Житель Тайшета похитил несовершеннолетнюю девочку и убил ее родных

12 августа в полицию поступило заявление от женщины: на телефон ее дочери пришло смс-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи, сообщает Следственный комитет.

Девочка сообщила, что в её доме по ул. Гагарина её удерживает малознакомый мужчина. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого.

В ходе осмотра в подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены родственники девочки – 74-летняя бабушка и её 48-летний сын.

Прибывшие на место преступления следователи зафиксировали все следы убийства, изъяли орудие преступления – молоток. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в числе которых убийство.

Мать несовершеннолетней ранее была лишена родительских прав. Опекуном ребёнка являлась бабушка.

В настоящее время с девочкой работают психологи, следователями СК для ребёнка организовано прохождение реабилитации в медицинском учреждении.