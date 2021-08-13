Вместо аварийного моста через Манзурку построят новый за 80 млн рублей в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Качугском районе планируется строительство нового моста через реку Манзурку – на эти цели выделят 80,6 млн рублей, говорится на сайте регправительства.

«Создание транспортной доступности ко всем населенным пунктам региона является приоритетной задачей для меня и Правительства Иркутской области. Люди должны без проблем добираться домой, скорая помощь и пожарные – приезжать вовремя. Сейчас жители пользуются старым деревянным мостом через Манзурку. Он был построен в 1970-х годах и находится в аварийном состоянии. На его замену из областного бюджета выделено 80,6 млн рублей», – сказал Игорь Кобзев.

Новый мост будет металлическим на ряжевых опорах. Его длина составит 58 метров. Проектная документация готова, объект включен государственную программу Иркутской области на 2021-22 годы. Он будет расположен на автодороге Малые Голы – Харбатово у деревни Хальск.