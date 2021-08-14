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Межрегиональный режим ЧС ввели в Иркутской области и Якутии из-за пожаров

Правительство Иркутской области сообщило SIA.RU, что по решению главы МЧС России Евгения Зинчева в Иркутской области и Якутии введен режим ЧС межрегионального характера.

«В условиях обстановки, сложившейся на территории Якутии и Иркутской области, принимая во внимание неблагоприятный метеопрогноз с учетом обращения главы Рослесхоза, в соответствии с Постановлением Правительства № 376 от 17 мая 2011 года «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» предлагаю ввести режим ЧС в лесах межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования», – сказал Евгений Зиничев.

В связи с этим функции по координации действий сил и средств при тушении лесных пожаров переданы МЧС России. Повседневное управление возложено на Национальный центр управления кризисными ситуациями. А определять тактики и методы тушения пожаров, руководить силами в лесу будет Рослесхоз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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