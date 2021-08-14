Ангарчанина, случайно сжегшего дома за 2,8 млн рублей, приговорили к исправительным работам

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что 66-летнего жителя Ангарска, который случайно сжег два дома с надворными постройками стоимостью 2,8 млн рублей приговорили к исправительным работам на срок 1,5 года.

Установлено, что 19 апреля мужчина уснул с непотушенной сигаретой на диване во дворе заброшенного дома. Когда осужденный проснулся от сильного жара, обнаружил, что горит сухая трава вокруг дома, попытался потушить пожар, но не смог. В итоге сгорели два жилых дома с надворными постройками на двух участках.

«Мужчина дал признательные показания, но позже скрылся от органов предварительного расследования и был объявлен в федеральный розыск. Благодаря бдительности жителей Ангарска, дознавателям МЧС России удалось задержать виновника пожара», – говорится в сообщении.