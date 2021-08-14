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Аэропорт Иркутска нарушил ряд федеральных законов во время задержек рейсов из-за пожаров

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила ряд нарушений требований федерального законодательства в аэропорту города Иркутска во время массовой задержки и отмены авиарейсов, произошедших из-за задымлений от лесных пожаров с 8 по 12 августа 2021 года, сообщается на официальном сайте организации.

Установлено, что аэропорт в местах скопления людей нарушал противоковидные меры, введенные губернатором Приангарья. Кроме того, пассажирам, несмотря на задержки рейсов на более чем 4 часа, одна из авиакомпаний не предоставила прохладительные напитки и горячее питание. С жалобами в прокуратуру обратились более 20 человек.

«В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации аэропорта Иркутска и руководителю авиакомпании прокуратурой внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства, которые находятся на рассмотрении», – говорится в сообщении.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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