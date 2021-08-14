Заведующая школы в Приангарье похитила деньги, выделенные на питание малоимущих детей

Следственное управление СКР России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества с деньгами, которые были выделены на питание детей из малоимущих семей в Гаханской средней общеобразовательной школе в Боханском районе. В преступлении подозревается сотрудница учебного заведения, говорится на сайте регионального управления.

Установлено, что между школой и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на поставку продуктов для бесплатного питания учеников. По версии следствия, в период с сентября 2019 года по май 2020 года бизнесмену из бюджета муниципального образования были перечислены деньги сверх суммы на поставку товаров – около 77 тысяч рублей. «Об этом узнали должностные лица МБОУ Гаханская средняя общеобразовательная школа, после чего у заведующей возник умысел совершить хищение данных денежных средств», – говорится в сообщении.

Подозреваемая, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение индивидуального предпринимателя, указав, что деньги нужны для ремонта одного из помещений школы, заполучила всю сумму, которой распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.