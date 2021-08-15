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Сразу 125 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, лидером по заболеваемости в регионе стал Иркутск, где за сутки заболели 125 человек.

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Из 396 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 125 (всего 32 287),
  • в Усолье-Сибирском – 27 (всего 2 249),
  • в Усть-Илимске – 22 (всего 5 750),
  • в Иркутском районе – 21 (всего 6 286),
  • в Усть-Кутском районе – 21 (всего 3 663).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 32 287,
  • Ангарск – 8 801,
  • Иркутский район – 6 286,
  • Усть-Илимск – 5 750,
  • Братск – 5 158.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 91,8 тысячи человек. Выздоровели за последний день 317 людей, скончались 35 человек непосредственно от ковида, три – от сопутствующих патологий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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