Сразу 125 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, лидером по заболеваемости в регионе стал Иркутск, где за сутки заболели 125 человек.

Из 396 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 125 (всего 32 287),

в Усолье-Сибирском – 27 (всего 2 249),

в Усть-Илимске – 22 (всего 5 750),

в Иркутском районе – 21 (всего 6 286),

в Усть-Кутском районе – 21 (всего 3 663).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 32 287,

Ангарск – 8 801,

Иркутский район – 6 286,

Усть-Илимск – 5 750,

Братск – 5 158.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 91,8 тысячи человек. Выздоровели за последний день 317 людей, скончались 35 человек непосредственно от ковида, три – от сопутствующих патологий.