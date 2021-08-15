Следователи раскрыли убийство ради квартиры в центре Иркутска 20-летней давности

Региональное Следственное управление СКР сообщило на официальном сайте о раскрытии убийства 20-летней давности ради получения квартиры в центре Иркутска. В совершении преступления обвиняется 48-летний мужчина.

По версии следствия, в сентябре 2001 года приятель предложил знакомому убить хозяйку квартиры в центре Иркутска, обещая за преступление 50% от стоимости жилплощади после продажи. Исполнитель, который в настоящее время задержан, пришел в квартиру к ранее незнакомой 39-летней женщине и нанес ей множественные удары руками по голове и телу, после чего – задушил и скрылся с места преступления.

Ранее личность преступника не удалось установить, следствие было приостановлено, но в феврале правоохранители нашли предполагаемого убийцу, которым оказался ранее судимый местный житель.

Дело в отношении заказчика убийства прекращено, поскольку он умер в 2005 году. Дело исполнителя передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы по уголовной статье «Убийство по найму».