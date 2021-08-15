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Часто ломающийся мост через Макаровку заменят на новый за 410 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Киренском районе построят новый мост через реку Макаровка за 409,7 млн рублей вместо старого и часто ломающегося.

Грузоподъемность объекта составит 100 тонн. Мост будет рассчитан на проезд тяжелого грузового транспорта. Специалисты уже установили опоры, сделали подъезды к объекту, который будет готов до конца текущего года.

Напомним, старый мост через Макаровку только в 2020 году был поврежден дважды, последний раз произошел разлом балки. На время ремонта пришлось останавливать движение транспорта. Одна из причин поломки – низкая грузоподъемность, всего 8 тонн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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