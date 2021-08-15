Абрамченко заявила о завершении работ по созданию очистных сооружений на БЦБК

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко заявила, экологический оператор завершил работы по созданию локальных очистных сооружений для защиты Байкала от отходов БЦБК, говорится на сайте кабмина.

«Виктория Абрамченко сообщила, что Федеральный экологический оператор завершил работы по созданию локальных очистных сооружений с подключением линейных инженерных систем. Росприроднадзор провёл оценку степени очистки надшламовых вод на ЛОС, подтвердив достижение требуемых показателей. До направления на городские канализационные сооружения надшламовые воды проходят через высокую степень очистки по технологии трехступенчатого обратного осмоса», – говорится в сообщении.

Абрамченко также отметила, что на данном этапе работ одной из ключевых задач является понижение и очистка надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» для исключения рисков перелива, разрушения дамб и залпового загрязнения озера Байкал.

Накануне было проведено обследование карт-накопителей. Согласно выводам специалистов, инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии. На проведение уборки территории БЦБК в 2020 и 2021 годах выделено более 1 миллиарда рублей.