С 16 августа еще 21 офис банка Восточный становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах вы увидите вывеску «Совкомбанк».

В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.

С 16 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 24, пом. 18

г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 36, пом. 144

г. Мирный, ул. Ленина, д. 36, пом. 19

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д.17/3

С 17 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 77

г. Магадан, пр. Ленина, д. 22/2

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 11

С 18 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 18, пом. 42

г. Кемерово, бул. Строителей, д. 21, пом. 106

г. Куровское, ул. Советская, д. 105

г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 93, пом. 26

г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 91

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 91

г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 74

С 19 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13, пом. 15

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 21, пом. 3А

г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 45

г. Находка , пр. Мира, д. 8

г. Райчихинск, ул. Победы, д. 22

С 20 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 27

г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 57А, пом. 2

Ранее 201 офис банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.

Теперь вы всегда можете узнать актуальное время работы всех данных офисов на сайте Совкомбанка