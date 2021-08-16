С 16 августа еще 21 офис банка Восточный становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах вы увидите вывеску «Совкомбанк».
В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.
С 16 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Кемерово, пр. Ленина, д. 24, пом. 18
- г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 36, пом. 144
- г. Мирный, ул. Ленина, д. 36, пом. 19
- г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д.17/3
С 17 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 77
- г. Магадан, пр. Ленина, д. 22/2
- г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 11
С 18 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 18, пом. 42
- г. Кемерово, бул. Строителей, д. 21, пом. 106
- г. Куровское, ул. Советская, д. 105
- г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 93, пом. 26
- г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 91
- г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 91
- г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 74
С 19 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13, пом. 15
- г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 21, пом. 3А
- г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 45
- г. Находка , пр. Мира, д. 8
- г. Райчихинск, ул. Победы, д. 22
С 20 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 27
- г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 57А, пом. 2
Ранее 201 офис банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.
Теперь вы всегда можете узнать актуальное время работы всех данных офисов на сайте Совкомбанка