Россельхозбанк приглашает на первый гастрофестиваль фермерских продуктов Farm-to-table в Санкт-Петербурге

C 15 по 31 августа при поддержке Россельхозбанка в ресторанной столице России состоится гастрономический фестиваль Farm-to-table. На протяжении двух недель более 20 рейтинговых ресторанов предложат гостям меню с блюдами из фермерской продукции от 15 небольших хозяйств.

Farm-to-table – это мировое движение, которое поддерживает использование продуктов от местных фермеров.

В Санкт-Петербурге участниками фестиваля станут рестораны Commons, Eclipse, Harvest, Bourgeois Bohemians, Kuznya House, Recolte, «Футура бистро», EM, Animals, Bilbao и другие. Используя продукты местных фермеров, рестораторы разработают специальные меню, а также используют их в качестве ингредиентов блюд «обычных» меню.

Чтобы попробовать еду из фермерских продуктов, следует перейти по ссылке на интерактивный список ресторанов-участников фестиваля, выбрать ресторан и забронировать столик по телефону ресторана или онлайн. Но можно и просто прийти в ресторан из списка в любой день. Главное – сделать это не позднее 31 августа.

«Фермеры – это настоящие люди дела, которые посвящают жизнь любимой профессии. Благодаря их работе каждый регион России обогащается уникальными вкусами, получает неповторимый гастрономический профиль. Мы гордимся трудом фермеров и хотим, чтобы он получил наивысшее признание. В деле приготовления изысканных блюд нет более строгих и знающих «судей», чем рестораторы Санкт-Петербурга. Совместный фестиваль Farm-to-table – это и есть признание качества и вкуса фермерских продуктов, надёжный знак качества. Уверена, что этот фестиваль вдохновит и рестораторов других регионов на более активное сотрудничество с фермерами», – считает директор Департамента общественных связей и внутренних коммуникаций Россельхозбанка Инна Корягина.

Фестиваль начнётся 15 августа с ужина в пшеничном поле неподалеку от небольшого городка Коммунар Гатчинского района Ленинградской области на ферме «Жили-Растили» потомственного агрария и амбассадора Россельхозбанка Алексея Садова.

В поле расположатся два стола на 60 человек. В меню — мясо на гриле, овощи и сыры – всё фермерское. Блюда для гостей будут собственноручно готовить известные шеф-повара, признанные мэтры ресторанного дела: Антон Абрезов, Павел Богрянов, Виктория Мосина, Александр Пименов, Антон Исаков.

Приятную атмосферу дополнят DJ-сеты и фотосессия на закате. На память участники получат наборы с фермерской зеленью, выращенной Алексеем Садовым.

Для того, чтобы попасть на ужин в поле, нужно купить билеты на сайте мероприятия: https://farm-to-table-festival.timepad.ru/event/1728328/. Стоимость участия в ужине составит 9 000 рублей без трансфера и 10 000 с трансфером.

Программа фестиваля продолжится следующими событиями:

19 августа шефы и фермеры устроят для гостей ужин в ресторане Grebeshki. Вход на мероприятие – по билетам, объявление о продаже которых появится на сайте http://www.farmtotablefest.ru/;

28 августа состоится вечеринка с фермерами и грилем в «Футура бистро». На вечеринку вход свободный – достаточно заранее забронировать столик по номеру 8-921-993-72-93.

Если у кого-то не получается присоединиться к гастрономическому фестивалю до 31 августа, не беда: свежие и качественные фермерские продукты можно заказать напрямую у изготовителей через приложение Своё Родное от РСХБ – в нём уже представлены фермеры из более чем 60 регионов страны, в том числе и Ленинградской области. Пара кликов – и заказ едет к вам домой.