Россельхозбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Айыл Банком, Кыргызская Республика

Россельхозбанк и Айыл Банк подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает взаимодействие по линии экспорта сельхозтоваров между Россией и Кыргызстаном, торгового финансирования и межбанковского сотрудничества. Соглашение подписано Первым заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Кириллом Лёвиным и Заместителем Председателя Правления Айыл Банка Уланбеком Ногаевым 13 августа 2021 года в Москве.

Меморандум нацелен на установление долгосрочных партнерских отношений, способствующих реализации совместных проектов, направленных на поддержку экспорта продукции АПК и иных отраслей экономики РФ и Кыргызской Республики, а также на оказание всесторонней помощи и обмен опытом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Также в качестве одного из представляющих взаимный интерес направлений сотрудничества стороны определили разработку совместных банковских продуктов для граждан двух государств, в том числе интеграцию систем денежных переводов "РСХБ-Экспресс" (Россельхозбанк) и "Береке" (Айыл Банк).

«Мы готовы расширять наше сотрудничество с ключевыми зарубежными финансовыми институтами, способствующими экономическому развитию своих стран. Айыл Банк – один из крупнейших банков, реализующих государственные программы по развитию агросектора Кыргызстана. Взаимодействие опорных банков АПК наших двух стран позволит обеспечить стабильную финансовую основу для роста объемов внешнеэкономической деятельности между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой», ̶ отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.