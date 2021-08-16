Россия увеличила экспорт мёда в 2 раза

За январь-май Россия увеличила экспорт мёда в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 1 443 тонн, а число направлений выросло с 17 до 31. В то время как ближайших соседей России привлекает возможность компенсировать производственные потери, наибольший прирост в абсолютном выражении демонстрирует Евросоюз (более чем в 12 раз до 219 тонн) за счёт высокого внутреннего спроса на мёд на фоне дефицита ресурсов собственного пчеловодства.

Основными потребителями российского мёда стали страны бывшего СССР, чей удельный вес в общем объёме экспорта увеличился с 41% до 53%, а сами поставки выросли на 159% до 755 тонн.

«В бывших советских республиках не первый год наблюдается гибель пчёл, что наносит удар не только по объёму производимого мёда, но и по его ассортименту. Историческая схожесть вкусовых предпочтений с российскими потребителями и низкозатратная логистика из-за географической близости делают именно российский мёд наиболее привлекательным с точки зрения импорта. Также Россия может предложить широко известные и востребованные региональные бренды мёда, которых в указанных странах нет», – комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

В частности, первое место по закупкам мёда занял Казахстан (+123% до 364 тонн), который за счет высокого прироста отодвинул на второе место бывшего лидера – Китай (+6% до 323 тонн). Третье место удержала Беларусь, которая удвоила импорт из России (+106% до 248 тонн), в первую пятёрку также вошла Украина. Эта страна поднялась в рейтинге импортёров российского мёда сразу на 5 позиций за год (рост в 26 раз до 83 тонн).

Предпосылками увеличения экспорта мёда из России по новым направлениям стало снижение курса рубля и нарушение найма сезонных рабочих из-за антиковидных ограничений в ряде стран, что привело к снижению собственного производства мёда.

Так, самые большие темпы роста импорта российского мёда показал Европейский Союз, который увеличил свою долю в экспорте российского мёда с 2% до 15% за год. Во многом это стало результатом начала экспорта в Польшу (141 тонна) и Германию (21 тонна), сильное увеличение отмечено в Чехии (+153% до 42 тонн). Три страны вошли в первую десятку импортёров мёда из России.

«В случае Европейского Союза факторами наращивания поставок стало активное использование мёда взамен сахара и тренд на здоровое питание. Эти факторы были усилены восприятием мёда как натурального лечебного средства. Особенно перспективным видится выход на рынок Германии – это крупнейший европейский импортёр мёда. В год среднее потребление мёда в Германии составляет порядка 1 килограмма и собственных производственных мощностей стране не хватает. Поэтому поставки из России нужны не только для расширения ассортимента, но и для удовлетворения спроса в целом», – рассказывает Андрей Дальнов.

Первая десятка стран-импортёров мёда из России, январь-май 2021 г.

Место Страна Объем, тонн Динамика за год, % 1 Казахстан 364 123% 2 Китай 323 6% 3 Беларусь 248 106% 4 Польша 141 − 5 Украина 83 2542% 6 Чехия 42 153% 7 США 29 -21% 8 Канада 23 -4% 9 Азербайджан 23 432% 10 Германия 21 −

В пуле новых импортёров российского мёда помимо Польши и Германии появились ещё 14 стран: Сербия, Литва, Вьетнам, Грузия, Марокко, Кувейт, ОАЭ, Южная Корея, Армения, Туркменистан, Мальта, Либерия, Багамские острова и Южная Осетия.

Поставки в эти страны в основном представлены небольшими объёмами, что характерно для стадии открытия новых рынков.