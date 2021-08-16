Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года – Bloomberg

ВВП страны во втором квартале увеличился на 10,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание.

Рост показала розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.

«Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось», – отметил экономист Скотт Джонсон.

По мнению экспертов, в третьем квартале увеличение валового внутреннего продукта страны продолжится, но с более низкими темпами, поскольку положительные эффекты от снятия карантинных ограничений постепенно сойдут на нет.