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Паводок в селе Баклаши угрожает строительству дороги в Шелехов

Без нее школьники не смогут ездить в образовательные учреждения, рассказали SIA.RU в администрации области.

Ещё одной проблемой, с которой столкнулись жители затопленного села Баклаши, является ремонт двух километров автодороги между Баклашами и Шелеховым.

Местные жители опасаются, что ремонт дороги не будет завершен вовремя.

Сейчас дорога раскопана. Если ее не приведут в нормативное состояние к началу сентября, то ГИБДД не даст разрешение на проезд школьного автобуса, дети не смогут попасть в школу. По словам подрядчика, затопление затрудняет подвод коммуникаций, поэтому срываются сроки работ. 

«Дорога очень нужна, здесь проходит маршрут школьного автобуса, ходит общественный транспорт. Кроме того, надо решить вопрос с ГИБДД о маршруте школьного автобуса, найти безопасный вариант проезда», – подчеркнул губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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