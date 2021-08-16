Афганистан захвачен «Талибаном»

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» заявили, что взяли под контроль всю территорию страны, сообщает РБК.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни.

Талибы намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретиться с представителями «Талибана», чтобы обсудить безопасность деятельности российской дипмиссии.