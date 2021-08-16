Пёс или арт-объект: Солид Банк вновь установил фигуру Поти возле офиса

«Поти (Pochi*) вернулся! И вам не кажется, что вы это уже слышали. Ровно полтора года назад мы тоже писали об этом (и вот опять). Наш чудо-пёс настолько полюбился горожанам, что его постоянно пытаются то унести, то, видимо, слишком усердствуют с «погладить» Pochi. А когда он пропал, то и вовсе засыпали нас вопросами ‘Где же Поти?’, ‘Что опять случилось?’», – сообщает пресс-служба банка. В этот раз Поти вернулся в новом образе. Возле офиса появилась не просто скульптура, а по-настоящему арт-объект.

Банк рассматривает возможность проведения фотоконкурса с полюбившимся псом на своей странице в Инстаграм. https://www.instagram.com/solid_bank/. Напомним, что фигура яркого и дружелюбного Pochi установлена по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 33.