Названы богатейшие депутаты Госдумы

В топе по доходам кандидатов в Госдуму больше всего оказалось единороссов, сообщает РБК.

Самый высокий доход за 2020 год из всех кандидатов, зарегистрированных на выборы в Госдуму, задекларировал Андрей Горохов (7,51 млрд руб.). Также он владеет пятью земельными участками (двумя в Москве и тремя в Австрии), домом в Москве, квартирами в Рязанской и Калининградской областях и в Австрии, несколькими нежилыми помещениями и двумя автомобилями – Renault New Duster и Kia JD. Кроме того, у кандидата в Госдуму 1 млн акций «Аэрофлота» по 1 руб., 2,5 млн акций «Газпрома», акции «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти». Если Горохов будет избран в парламент и сохранит доход, он станет лидером по уровню заработка среди представителей федеральных органов власти (в последние годы таким лидером был сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, который в 2020 году задекларировал доход 4,1 млрд руб.).

Горохов входит в президиум регионального политического совета «Единой России» в Калининградской области, а также является владельцем ООО «Инфамед-К» – предприятия, производящего популярный препарат-антисептик «Мирамистин». Весной 2021 года ВАК лишила его степени доктора экономических наук после обращения представителей «Диссернета», выявивших в его работе некорректное цитирование и таблицы, идентичные приведенным в диссертации другого ученого.

На втором месте по доходам среди кандидатов – представитель «Справедливой России – За правду» Андрей Ковалев (6,7 млрд руб.). Хотя его имя пока не исключено из списков, он не будет участвовать в выборах в Госдуму. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила ЦИК. Бизнесмен пояснил, что решил отказаться от гонки из-за покупки акций дисконтного ретейлера Fix Price. «Я думал, это российская компания, когда покупал, [она] оказалась западной, выйти могу с потерей 500 млн руб., – сказал он «Дождю». – Слишком большая потеря, а химичить я не хочу, пришлось отказаться».

Когда Ковалев будет исключен из списков кандидатов, второе место по доходам займет лидер партии «Новые люди», владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев (4,4 млрд руб.). При этом, судя по декларации, он не владеет ни земельными участками, ни квартирами, ни транспортом. Во владении у Нечаева – 35,5 млн акций Faberlic и АО «Альтаир Медиа».

На четвертом месте по размеру заработка в 2020 году – секретарь Хохольского отделения «Единой России» в Воронежской области Александр Князев (1,8 млрд руб.). В декларации указано, что он также является главой крестьянского хозяйства. У политика в собственности 147 участков в разных долях, жилой дом в Воронежской области и квартира на Ставрополье. У Князева – самый большой по числу единиц парк техники среди кандидатов в депутаты. Правда, в нем в основном сельскохозяйственная техника – прицепы, тракторы, свеклоуборочные комбайны, но есть и легковые автомобили, среди них – два Mercedes-Benz, Renault и Chevrolet.

Замыкает пятерку потенциальных депутатов с наибольшим доходом еще один единоросс, действующий депутат Леонид Симановский (1,5 млрд руб.). У него во владении два участка и два дома в Подмосковье, два автомобиля Mercedes-Benz, два прицепа и судно.