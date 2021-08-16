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Вебинар «Как избежать блокировки банковского счета?» – в Университете бизнеса Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Как избежать блокировки банковского счета?» – в Университете бизнеса, который пройдет 19 августа в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Спикер – Илья Горшков, юрист практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры».

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Участники вебинара узнают, в каких ситуациях расчетный счет могут заблокировать, как можно оспорить это решение, как минимизировать риски блокировки счетов и как не попасть в «черный список» банков.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию вебинара будет направлена на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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