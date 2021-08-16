В Иркутске состоялся фестиваль ГТО

Сдать нормативы 14 августа можно было на стадионе «Авиатор». В фестивале ГТО приняли участие около 50 иркутян. Все они предварительно зарегистрировались на сайте www.gto.ru, заполнили заявку и получили медицинский допуск.

– Интерес к теме ГТО постепенно растет, ведь это движение охватывает все возрастные группы. Прошедший 14 августа фестиваль ГТО – яркое тому подтверждение. Аудитория собралась разнообразная: и дети, и взрослые. Кстати, нормативы ГТО в этот день сдавал даже бывший губернатор региона Сергей Левченко, – отметил начальник управления по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Абрамович.

В фестивале был задействован весь судейский корпус городского Центра тестирования ГТО. Какие же испытания ждали иркутян на «Авиаторе»? Все, что можно сдать на стадионе: это челночный бег, бег на короткие (30, 60, 100 метров) и длинные (2 и 3 км) дистанции, подтягивания, отжимания, поднятие гири, прыжки в длину, наклоны… После подведения итогов иркутянам, чьи результаты дотягивают до бронзовых, серебряных и золотых значков, сотрудники Центра тестирования ГТО расскажут, какие нормативы нужно будет сдать еще для полного комплекта.

Дмитрий Абрамович.

– Это уже второй фестиваль ГТО. Первый состоялся в прошлом году на стадионе «Локомотив», там было больше жителей Ленинского округа, – заметил Дмитрий Абрамович. – Сейчас же на «Авиатор» пришли, в основном, горожане из Октябрьского округа. Мы стараемся вовлекать в движение ГТО разные слои населения, например, в этом году начали работать с детскими садами, ветеранскими организациями. Хотим, чтобы весь город был охвачен этой темой, особенно в Год массового спорта в Иркутске!